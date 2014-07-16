Гіркий шоколад покращує кровообіг

У журналі Американської кардіологічної асоціації днями опублікували дослідження про користь гіркого шоколаду для людей, які страждають захворюваннями периферичних судин.

Ці захворювання характеризуються звуженням судин кінцівок, що значно утруднює надходження в них крові. При ходьбі такі пацієнти відчувають біль, судоми і швидко втомлюються. У західних країнах захворюванням страждає більше 20% населення старше 70 років.

У дослідженні взяли участь 14 чоловіків та 6 жінок у віці від 60 до 78 років з захворюванням периферичних артерій. Щоранку пацієнти вставали на бігову доріжку і йшли за нею на невисокій швидкості, а вчені заміряли пройдену відстань, тривалість ходьби та інші параметри. Через дві години випробовувані отримували шматочок гіркого (вміст какао не менше 85%) або молочного шоколаду (вміст какао менш 35%) і знову вставали на бігову доріжку.

З'ясувалося, що у пацієнтів, які з'їли гіркий шоколад, здатність ходити без сторонньої допомоги збільшилася: відстань, яку вони долали, була на 11% більше, а сама "прогулянка" тривала на 15% довше в порівнянні з ранковими показниками. У пацієнтів, які з'їдали молочний шоколад, поліпшень показників відзначено не було. Автори дослідження припустили, що поліфеноли, сполуки, які містить какао, зменшують оксидативний стрес і покращують кровообіг в периферійних артеріях. У гіркому шоколаді набагато більше какао, ніж у молочному, а значить, він багатший поліфенолами.

І хоча результати не можна назвати вражаючими, лікувальні властивості поліфенолів в гіркому шоколаді "здатні позитивно впливати на якість життя пацієнтів", - вважає доктор Лоренцо Лофред, співавтор дослідження, співробітник університету Ла Сапієнца в Римі. Так, гіркий шоколад підвищував у пацієнтів рівень окису азоту - молекули, що відповідає за поліпшення кровотоку в тканинах. Інші біохімічні параметри вказували на зниження оксидативного стресу.

Отримані результати разом з іншими даними лабораторних експериментів дають підстави припускати, що підвищення рівня окису азоту впливає на розширення периферійних артерій, а отже, і на здатність ходити без сторонньої допомоги.

"Завдяки речовинам, багатий поліфенолами, ми можемо розробити нову стратегію попередження ускладнень при захворюваннях серцево-судинної системи", - припускає професор терапевтичної медицини університету Ла Сапієнца Франческо Вьоли, який очолив дослідження.

Доктор Марк Крігер, який представляє Американську кардіологічної асоціації, сказав, що поки рано рекомендувати гіркий шоколад як ліки для серцево-судинної системи.

"Дослідження показали, що поліфеноли, що містяться в гіркому шоколаді, здатні поліпшити роботу кровоносних судин. Але це лише попереднє дослідження, і я думаю, слід бути обережніше в тлумаченні отриманих результатів, - попереджає професор Гарвардської медичної школи в Бостоні Крігер. - Так, подальші дослідження антиоксидантів, наприклад, вітаміну С і Е, показали, що їх застосування ніяк не впливає на стан серцево-судинної системи".

Також потрібно пам'ятати, що шоколад - це зайві калорії у вашій дієті. Американська кардіологічна асоціація попереджає, що щоденне споживання цукру не повинне перевищувати 9 чайних ложок - враховуючи всі солодкі напої, булочки і сухі сніданки. Звичайний шоколадний батончик містить близько половини цієї норми. На щастя, існують продукти, які багаті поліфенолами, але при цьому містять менше цукру, ніж темний шоколад. Ось деякі з них: м'ята, щавель, каперси, фундук.

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