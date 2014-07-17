Міміка показує стан пацієнта не гірше його медичної карти

Лікарі "швидкої допомоги" зможуть по міміці оцінювати тяжкість стану деяких пацієнтів, повідомляє meddaily.ru з посиланням на CBSNews. Дослідження показало, що у пацієнтів з тяжкими захворюваннями серця або легень є порушення міміки. Зокрема, це зазначається при вираженні ними подиву.

У дослідженні взяло участь 50 пацієнтів Медичного центру Кароліни з задишкою і болями в грудній клітці. Хворим на екрані ноутбука показали три картинки, що швидко змінюють одна одну, що викликають емоційну реакцію (гумористична карикатура, здивоване обличчя крупним планом і фотографія плачу людини).

Зміни у виразі облич людей записувалися на веб-камеру. Потім використовувалася програма, призначена для аналізу змін міміки. Потім лікарями було проведено повне обстеження пацієнтів на наявність гострих і хронічних захворювань серця і легенів. Вони шукали ознаки інфаркту міокарда, стенокардії, раку, пневмонії. Після обстеження їх стан оцінювався протягом ще двох тижнів.

За 2 тижні у 16% (8 осіб) діагностували серйозні захворювання серця і легенів. З решти 42 осіб у двох виявилося погіршення стану внаслідок хронічної обструктивної хвороби легень, ще у двох - серцева недостатність, а у одного - миготлива аритмія. У пацієнтів з тяжкими легеневими або серцевими захворюваннями порівняно із здоровими пацієнтами діапазон виразів обличчя значно менше, відзначають експерти.

У важко хворих людей при перегляді зображень вираз обличчя часто залишалося нейтральним. Автори припускають, що важкі захворювання призводять до труднощів у вираженні емоцій, і у зв'язку з цим оцінка міміки може допомогти лікарям швидко визначити, хто з пацієнтів потребує термінового лікування. Часто лікарі приділяють більшу увагу об'єктивним методам, однак спілкування з хворими також деє важливу інформацію.