Робочі п'ятихвилинки позитивно впливають на результати операційних бригад

У своєму власному центрі вони впровадили формальну процедуру перед - і післяопераційних конференцій, які документують шляхом заповнення спеціальної форми, і переконалися на власному досвіді в її користі.

Універсальний протокол, розроблений Об'єднаною комісією з акредитації медичних установ (The Joint Commission) передбачає процедуру тайм-ауту перед кожною операцією. В ході тайм-ауту хірург підтверджує особистість пацієнта, бік і місце операції, і тип операції, після чого команда приступає до роботи. Однак Кейтлін Хікс (Caitlin W. Hicks, MD) і колеги вважають, що тайм-аут варто розширити до короткої конференції, і включити в нього ряд додаткових процедур.

Так, вони пропонують починати з формального представлення членів операційної бригади. Після цього проводити процедури тайм-ауту і розглядати аспекти анестезії - стан дихальних шляхів, можливу алергію, особливих вимог до ліків, і вихід з наркозу. За цим настає черга хірурга уточнити специфіку втручання, очікувані труднощі і підводні камені. Хірург оцінює крововтрату, застосування нестандартних інструментів або видаткових матеріалів і т.д. Замикає брифінг операційна сестра, яка проводить інвентаризацію обладнання і інструментів і складає план використання скальпелів і тампонів. Незважаючи на удаване нагромадження перерахованих дій, грамотна передопераційна конференція може вкластися у дві хвилини.

Під час таких п'ятихвилинок Хікс і його колеги рекомендують заповнювати невеликий чекліст, щоб не упустити важливі моменти. Вони наводять різні дані щодо ефективності операцій, проведених з такою процедурою, та без неї, і скрізь виявляється користь. Наприклад, в одній з робіт показано 20% зменшення числа післяопераційних ускладнень, в іншій робиться висновок про зменшення тромбозу глибоких вен і поліпшенні ряду параметрів безпеки.

Однією з головних труднощів на шляху поширення практики формальних п'ятихвилинок є пристосування їх до існуючих робочих процесів і культури роботи в установі. Навчання співробітників та демонстрація ефективності допомагають долати усі труднощі, і практика засвоюється цілком природно.

remedium.ru