Sanofi може продати права на 200 лікарських препаратів

Фармацевтична компанія Sanofi ініціювала переговори з Mylan, Abbott Laboratories і Warburg Pincus LLC про можливий продаж великого портфеля лікарських препаратів на суму 6,3 млрд євро, повідомляє Reuters.

Мова йде про 200 представлених на ринку лікарських препаратах, серед яких антиагрегантний засіб Плавикс (клопідогрел), протиепілептичний Депакин (вальпроєва кислота) і антибіотик Піостацин (прістинаміцин). В даний час продаж пакета ЛЗ становить 2,1 млрд євро, проте протягом 10 років дохід від їх реалізації може значно знизитися у зв'язку з тенденцією до скорочення бюджетів охорони здоров'я в європейських країнах.

Відомо, що крім продажу портфеля ЛЗ, Sanofi розглядає можливість створення спільного підприємства по їх просуванню. Також в документі зазначається, що Pfizer, Otsuka і Teva не зацікавлені у придбанні даних ЛЗ, тоді як AstraZeneca і GSK поки що не дали остаточної відповіді.

Remedium.ru