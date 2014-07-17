Шкоду надмірної ваги занадто перебільшують

Результати двох нових досліджень, опублікованих в журналі знаменитої клініки Майо, ставлять під сумнів небезпеку для серця і судин наявність зайвої ваги (мова не йде про ожирінні), пише healthyliving.com.ua.

Зокрема, перше дослідження показало, що найбільший ризик серцевого нападу і передчасної смерті, як не дивно, спостерігався в групі людей, які, навпаки, страждають від нестачі ваги (занадто худі). Щоб було зрозуміло, про кого йде мова - для чоловіків при зрості 180 см вага 64 кг або менше.

Найменший ризик інфаркту та передчасної смерті зафіксовано у групі людей із зайвою вагою (індекс маси тіла 25-30). В цю групу входять, наприклад, чоловіки з вагою 81-95 кг при зрості 180 см.

У чому причина такого несподіваного результату? Автори дослідження вважають, що людям з цієї групи лікарі значно частіше прописують засоби для запобігання захворювань серця, такі як бета-блокатори і статини.

Ще одне дослідження показало, що люди, які мають більший індексу маси тіла (але не ожиріння), на 29% менше схильні до ризику передчасної смерті. Мова йде про "суху" масу тіла. Тобто, люди з досить великою м'язовою масою менше схильні до серцево-судинних захворювань, ніж дуже худі люди. Проте саме такі люди частіше мають зайву вагу. Автори дослідження вважають ці результати "парадоксом зайвої ваги".

Однак, як би там не було, пам'ятайте, що надмірна вага, як і недостатня, небезпечніша для здоров'я, ніж вага в межах норми. Тому займайтеся спортом, і звичайно ж, стежте за харчуванням.