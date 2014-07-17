Холестерин сприяє розвитку раку - вчені

Для виконання своїх функцій різні види клітин використовують тисячі сигнальних шляхів. Сигнальний шлях Wnt регулює ріст і поділ клітин і є найактивнішим у процесі розвитку ембріональних клітин. Гіперактивність цього шляху в зрілих клітинах виступає, на думку вчених, одним з основних чинників розвитку раку.

За словами провідного дослідника, професора хімії університету Іллінойсу Уонхуа Чо, холестерин здатний специфічним чином зв'язуватися з білками, що активують сигнальний шлях Wnt. Цей шлях стимулює ріст злоякісних пухлин та не включається без участі холестерину.

Дослідники дійшил висновку, що дієта, багата їжею з високим вмістом жирів, підвищує ризик розвитку раку. Крім того, вчені припустили, що препарати, що перешкоджають зв'язуванню холестерину з білками, можуть стати ефективним засобом проти деяких форм онкологічних захворювань, включаючи рак товстої кишки, молочної залози, легенів і меланому.

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