За 8 днів військової операції 550 ізраїльтянам знадобилася екстрена психологічна допомога

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїля, за вісім днів проведення операції "Незламна скеля" екстрена психологічна допомога знадобилася 550 ізраїльтянам, що впали в стан шоку в результаті ракетного обстрілу.

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У лікарняній касі "Маккабі" повідомляють, що за період операції за психологічною допомогою звернулися 742 людини, з яких 77% - жителі центру країни. За даними порталу NRG, така ж картина вимальовується і з даних лікарняної каси "Меухедет".

На думку фахівців, низька кількість звернень жителів півдня за психологічною допомогою обумовлена звиканням до стресових ситуацій подібного типу, тоді як жителі міст центру країни опинилися під ракетними обстрілами вперше з 1991 року.

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У той же час керівництво психологічної служби МОЗ зазначає, що жителі півдня країни частіше страждають від посттравматичного синдрому.

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