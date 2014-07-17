Горіхи на 30% знижують ризик розвитку серцевих захворювань

Усього однієї порції горіхів щодня достатньо, щоб знизити ризик розвитку небезпечних для життя захворювань серця майже на 30%. Такий висновок зробили вчені з Хуачжунського університету науки і технології в Китаї спільно з колегами з Гарвардської школи громадського здоров'я в Бостоні (США).

За об'єднаним 18 даними різних досліджень експертами було вивчено користь горіхів для здоров'я. При цьому було охоплено понад 12000 випадків діабету 2-го типу, 15000 випадків захворювань серцево-судинної системи і майже 50000 смертей.

Згідно з отриманими результатами, горіхи суттєво скорочують кількість смертей від інфаркту і на 11% скорочують ризик смерті від раку. Так при вживанні порції горіхів щодня ризик серцево-судинних захворювань знизився на 29%, а ризик смерті від будь-якої з причин - на 17%. При цьому вченими не було встановлено будь-якого істотного зв'язку між вживанням горіхів і зниженням ризику розвитку діабету, а на скорочення ризику розвитку інсульту горіхи справляли невеликий вплив.

Такий позитивний ефект горіхів вчені змогли пояснити їх здатністю знижувати рівень холестерину і скорочувати запалення завдяки поєднанню ненасичених жирних кислот, мінералів, вітамінів та інших поживних речовин. Треба зазначити, що замість жирних і солодких горіхів фахівці рекомендують щодня вживати кеш'ю, арахіс і бразильські горіхи.

med2.ru