Психологи дослідили, як користувачі соцмереж оцінюють один одного

Стаття, що вийшла нещодавно в журналі Psychology of Popular Media Culture, порівнює результати сприйняття двох підроблених профілів в мережі Facebook. Вигадана жінка 20 років, Аманда Джонсон, на обох сторінках вказує, що любить Леді Гагу і сагу "Сутінки". Однак фото профілю відрізняються: на одній з сторінок вона в короткій червоній сукні, на іншій - в джинсах і сорочці з шарфиком, пише Здоров'я.

Учасниці дослідження, 118 дівчаток і жінок 13-25 років, повинні були після перегляду одного з профілів Аманди дати їй оцінку від 1 до 7 по таким параметрах:

- могла б ця дівчина стати їх подругою;

- могла б вона впоратися з робочим завданням;

- симпатична вона.

Дивно, але за всіма трьома пунктами, навіть за зовнішньої привабливості, профіль набрав більше балів. Особливо помітно "Аманда в червоному" програла з питаннях компетентності: американські студентки теж думають, що краса і розум - речі несумісні.

Автор дослідження Елізабет Деніелс, стурбована такими результатами. Виходить, що з забобонами з приводу зовнішності нам ще боротися і боротися. Прагнути бути привабливою - це, безумовно, добре, але щоб люди до вас тяглися, покажіть їм те, чим ви цікавитеся, а не те, як ви вмієте прикрасити себе зовні.