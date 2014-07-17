Кориця зміцнює нервову систему

Застосування кориці в якості спеції і ароматизатора для випічки - поширена практика в багатьох країнах. Неврологи з Rush University Medical Center при підтримці Національного інституту здоров'я з'ясували, як ця популярна спеція впливає на нервову систему, пише nature.health-ua.org.

«Кориця широко використовується в якості спеції по всьому світу протягом століть, і потенційно вона може бути одними із найбільш безпечних ліків, здатних зупинити прогресування захворювання у пацієнтів з паркінсонізмом», - стверджує провідний дослідник Калипада Рахан (Kalipada Pahan).

Він з'ясував, що кориця метаболізується в печінці в бензоат натрію, речовину, яка використовується в лікуванні печінкових метаболічних порушень, пов'язаних з гіпераммонією. Бензоат натрію також широко використовується як харчовий консервант в силу потужного бактерицидного ефекту. Бензоат натрію потім надходить у мозок, де захищає нейрони, нормалізує рівень нейромедіаторів, що покращує рухові функції у пацієнтів.

Два основних типи кориці - китайська і цейлонська - включаються в обмін однаково. Але з допомогою мас-спектрометричного аналізу вчені з'ясували, що цейлонський сорт кориці набагато чистіший, ніж китайський, оскільки останній містить кумарин, гепатотоксичну речовину.