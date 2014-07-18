Серед пасажирів на борту Boeing-777 були 100 медиків
08:47, 18 липня 2014Зарубіжні новини
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Група фахівців прямувала на Міжнародну конференцію з питань СНІДу в Мельбурн, яка має відкритися 20 липня в Мельбурні
REUTERS
Серед пасажирів, загиблих в результаті падіння літака «Малазійських авіаліній» Boeing-777 в Донецькій області, були фахівці і медики, які займаються проблемами боротьби зі СНІД.
Як повідомляє Reuters з посиланням на австралійські ЗМІ, група фахівців прямувала на Міжнародну конференцію з питань СНІДу в Мельбурн, яка повинна відкритися 20 липня в Мельбурні.
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Як повідомляв УНІАН, в Шахтарському районі Донецької області на місці падіння пасажирського літака «Малазійських авіаліній» Boeing-777 виявлені тіла 121 загиблої людини.
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