Рекомендації щодо лікування неалкогольної жирової хвороби печінки

Для цих станів не з'ясована певна етіологія, не існує свідомо ефективного лікування та рекомендацій щодо лікування, заснованих на принципах доказової медицини. Цей посібник базується на думках експертів з різних країн світу.

Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки подвоїлася протягом останніх двох десятиліть. Це захворювання характеризується стеатозом печінки, надлишковим накопиченням тригліцеридів в її клітинах. У частини хворих спостерігається пошкодження клітин, запалення (стеатогепатит), стан гістологічно не відрізняється від стеатогепатит алкогольної природи. Неалкогольний стеатогепатит значно підвищує ризики розвитку цирозу печінки, печінкової недостатності та гепатоцелюлярної карциноми. Причини захворювання пов'язують з інсулінорезистентністю, ожирінням і метаболічним синдромом, хоча ці стани присутні не у всіх хворих.

Основні рекомендації Всесвітньої гастроентерологічної асоціації по встановленню діагнозу неалкогольної жирової хвороби печінки зводяться до наступних: слід припускати захворювання у пацієнтів з центральним ожирінням, цукровим діабетом, порушеннями жирового обміну, метаболічним синдромом, змінами в печінкових пробах і у хворих зі специфічними змінами при ультразвуковому дослідженні. Обстеження повинні включати в себе біохімічний та загальний аналіз крові, аналізи на вірусні гепатити, визначення антинуклеарних антитіл, глюкозу натще і тест на толерантність до глюкози, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини. Пропонується проводити комп'ютерну томографію або біопсію печінки при неінформативних результати УЗД і у хворих з високим ризиком фіброзу. Бажано виключати спадкові гемохроматози, хворобу Вільсона-Коновалова, синдром полікістозних яєчників і аутоімунні захворювання печінки.

В якості лікування рекомендовані насамперед дієта і вправи. При відсутності змін в масі тіла протягом 6-12 місяців можливе застосування вітаміну Е, пентоксифіліну, препаратів, що зменшують резистентність до інсуліну (метформіну, тіазолідиндіонів), антифибротичних препаратів.

Рекомендації по лікуванню та діагностиці сформульовані у вигляді «каскаду» - ієрархічної структури з варіантів процедур, ранжованих за доступності ресурсів і обладнання, необхідних для їх проведення.

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