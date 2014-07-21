Спеціальне харчування дозволить вагітним впоратися з ранковим нездужанням

Приблизно половина вагітних жінок страждають від ранкової нудоти. На думку багатьох фахівців, це пов'язано з гормональною перебудовою організму. Експерт Жаклін Бенкс вважає, що правильна дієта при вагітності може повністю позбавити від нездужання, розповідає meddaily.ru з посиланням на Fox News.

Сучасні дієти рясніють продуктами, в яких не вистачає вітамінів і мінералів. Дефіцит поживних речовин, таких, як магній і вітамін В6, може посилювати дискомфорт і нудоту під час вагітності. Дослідження показали: збільшення споживання цих поживних речовин здатне значно зменшити симптоми токсикозу. Щоб дізнатися про їх дефіцит, необхідно здати аналіз крові.

Дослідження, проведені в США, говорять про те, що знижене споживання магнію дійсно призводить до погіршення самопочуття під час вагітності. Рівень магнію може знижуватися через рясне потовиділення, тривалі періоди стресу і надмірного споживання солі, кави, алкоголю і навіть фосфорної кислоти, виявленої в соді. До продуктів, багатих магнієм, відносять мигдаль, кешью, шпинат, квасолю, авокадо. Оскільки вітаміни D, В6, В12 і кальцій відіграють важливу роль у засвоєнні магнію, необхідно також контролювати їх надходження в організм.

На жаль, нудота може продовжуватися і після першого триместру. Частий прийом їжі маленькими порціями і вживання продуктів, багатих білками і здоровими жирами, також стабілізує рівень цукру в крові і запобігає ранковій нудоті. Навіть невеликий перекус перед сном і відразу після пробудження допоможе впоратися з токсикозом.