Зміна лише одного гена впливає на ефективність аспірину - кардіологи

10:00, 21 липня 2014
Зарубіжні новини
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Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими з медичного центру Beth Israel Deaconess (Бостон, США) і клініки Brigham and women's Hospital (США), аспірин, який протягом багатьох десятиліть виступає золотим стандартом лікування серцево-судинних захворювань, може змінювати свою дію в залежності від варіації гена катехол-О-метилтрансферази (COMT) і призводити до негативних наслідків для здоров'я

Висновки вчених представлені на сайті госпіталю і в онлайн-виданні Американської асоціації кардіологів.

Ген СОМТ є ключовим ферментом в метаболізмі катехоламінів - таких гормонів, як адреналін, норадреналін і дофамін, що беруть участь у розвитку багатьох захворювань, у тому числі гіпертонії.

У ході дослідження вчені проаналізували дані історії хвороби 23.000 жінок, які протягом 10 років спостерігалися в рамках експерименту, в ході якого одна група пацієнток для запобігання серцевих нападів отримувала низькі дози аспірину, а друга - плацебо, що містить вітамін Е.

В результаті аналізу виявилося, що 23% жінок з модифікованим геном COMT мали більш низький рівень катехоламінів у порівнянні з іншими, і, відповідно, менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Результати експерименту підтвердилися і при дослідженні двох інших вибірок. Крім цього, у 91% жінок з модифікацією гена прийом аспірину призводив до негативних наслідків для здоров'я, і вони мали більше проблем з серцем, ніж ті, хто приймав плацебо. 

Автори дійшли висновку, що модифікація гена впливає на обмін гормонів, пов'язаних з підвищенням артеріального тиску, і на дію аспірину. Кардіологи підкреслюють, що висновки потребують подальшої перевірки, проте вже зараз рекомендують лікарям перед призначенням популярного препарату проводити аналіз генетичного профілю пацієнта.

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