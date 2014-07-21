Основні ознаки струсу головного мозку

У журналі Neurosurgery опубліковані результати першого етапу, систематичного огляду літератури. Автори виділили чотири симптому, найбільш суттєвих за поширеністю і специфічності. До них належить спостережувані або описані відразу після травми, порушення орієнтації, сплутаність свідомості (18-45%), порушення рівноваги протягом доби після травми (24-36%), подовження часу реакції протягом двох діб після травми (41-71%) і порушення пам'яті та здатності до вербального навчання протягом двох діб після травми. Важливими ознаками виявилися, втрата свідомості (1-14%), посттравматична амнезія (2-30%), ретроградна амнезія (7-53%).

В даний час існує декілька десятків визначень струсу головного мозку (легкої черепно-мозкової травми), а для наукових і клінічних цілей необхідні суворо сформульовані критерії діагнозу. Систематичний огляд літератури виділив найбільш важливі симптоми і дозволив оцінити їх поширеність. На основі цих даних можливо виробити діагностичні критерії і прогностичні показники у хворих зі струсом головного мозку.

Дослідники продовжать створення визначення та клінічних рекомендацій. У другій частині роботи будуть описані додаткові симптоми, а найбільш поширені чотири ознаки будуть верифіковані.

Brain Trauma Foundation - авторитетна організація з вивчення та лікування черепно-мозкової травми. Впровадження їхніх рекомендацій з лікування хворих без свідомості з черепно-мозковою травмою зменшило смертність в США в півтора рази протягом останніх десяти років.

remedium.ru