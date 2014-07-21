Ще одна корисна властивість яблук

Він схожий на жіночий статевий гормон естрадіол, передає The Elite Daily. Крім цього, у яблуках містяться поліфеноли і антиоксиданти, які збільшують приплив крові до статевих органів.

Дослідження, проведене італійськими вченими, засвідчило, що споживання яблук поліпшє сексуальне життя. Однак, жодного причинно-наслідкового зв'язку виявлено не було. Ймовірно, у жінок, які їдять яблука, міцне здоров'я в цілому. Саме це впливає на якість сексуального життя.

У дослідженні взяла участь 731 італійка. Вік жінок коливався від 18 до 43 років. Жодна з них не скаржилася на наявність депресії, розладів сексуального характеру і не приймала медикаменти.

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