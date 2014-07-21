Скільки чашок кави можна випити без ризику для здоров'я

Смертельно небезпечною дозою кофеїну є порція в 10 000 мг.

Вчені з Канади підрахували, скільки чашок кави в день можна випити без ризику для здоров'я, пише Сьогодні.

Згідно з висновком експертів, людина може приймати до 400 міліграм кофеїну, тобто дві середні чашки кави на добу. При цьому шкода здоров'ю буде мінімальною.

Якщо пити одну велику чашку напою, вона буде містити три чверті денної норми кофеїну.

Проте вчені відзначили, що показники «норми» залежать від генетичних факторів і статі людини. Також на нешкідливість і добову дозу кави впливають медичні препарати, які приймає людина. Так, при вживанні протизаплідних засобів, кофеїн засвоюється повільніше.

До речі, денна норма кави для вагітних складає половину від загальноприйнятої добової дози: всього 20 міліграм. Іншими словами - одна середня порція кави.

Смертельно небезпечною дозою кофеїну є порція в 10 000 мг. Це приблизно 75 чашок кави в день.