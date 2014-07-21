"Жайворонки" і "сови" брешуть в різний час доби

Фахівці виявили потужний зв'язок між етичними схильностями людини і її хронотипом ("сова" чи "жайворонок"). Якщо людина проявляє активність поза межами свого звичного часу, то вона частіше обманює, пише meddaily.ru з посиланням на USA Today.

Як показало дослідження за участю майже 200 добровольців, "жайворонки" найчастіше брешуть по вечорах, а "сови" - вранці. Примітно: раніше висловлювалися припущення, що "сови" більшою мірою схильні до неправдивої поведінки.

В рамках останньої роботи вчені попросили 48 студентів вирішити математичні завдання самостійно, а потім розповісти про результати. За правильне рішення студенти отримували по 50 центів. Таким чином, можна було обдурити вчених.

Потім 142 добровольці попросили розповісти, наскільки вдало вони проявили себе в тирі. Чим більше було влучень, тим більша була ймовірність отримати приз. У підсумку "жайворонки" частіше обманювали, бажаючи отримати гроші в першому експерименті, або приз, якщо випробування проходило ввечері. Те ж відбувалося з "совами" вранці.