Стрес сприяє відкладенню жиру

Вчені Університету штату Огайо вважають, що в наборі ваги винна не тільки висококалорійна жирна їжа, але й щоденний стрес. Досить одного неприємного епізоду в день, щоб викликати негативний вплив на обмінні процеси в організмі, які ведуть до зайвої ваги, пише Здоров'я.

У дослідженні, яке очолила професор психіатрії і психології Джен Кіко-Глейзер, взяли участь 58 жінок-добровольців, їх середній вік становив 53 роки. Вчені поставили жінкам ряд питань, щоб визначити рівень стресу, виміряли рівень цукру, інсуліну, кортизолу і тригліцеридів, а також розрахували індивідуальну швидкість метаболізму кожної учасниці. Потім випробуваним запропонували з'їсти ударну порцію їжі. Страва, запропонована дослідниками, містило 930 ккал і 60 г жирів (у півтора рази більше рекомендованої денної норми). Після того, як випробувані поїли, їм знову робили різні аналізи.

Експеримент показав, що жінки, які повідомили про те, що протягом останніх діб вони відчували стрес, менш ефективно засвоювали їжу. Зокрема, у них був істотно нижчий рівень окислення жирів. Замість того, щоб давати енергію, з'їдена їжа відкладалася на "чорний" день.

«Все це означає, що стрес поступово призводить до набору ваги, - сказала Джен Кіко-Глейзер, - також відомо, що ми заїдаємо стрес не найбільш корисною їжею. А при стресі наш організм спалює менше калорій».