Популярний засіб для схуднення призводить до смертельного результату

Динітрофенол, відомий як DNP, є популярним засобом зниження ваги. Однак він небезпечний, говорить статистика. Тільки в Британії з 2007 року померли 5 осіб. Препарат є синтетичною сполукою, яка колись використовувалася у виробництві фарб, хімікатів, що зберігають деревину, у вибухівці і пестицидах.

Як засіб проти схуднення DNP з'явився в 30-х роки. Але в 1938 його було заборонено в США через токсичність, відзначає meddaily.ru з посиланням на Reuters. Незважаючи на це, засіб досі можна придбати в Мережі. Тому важко сказати, скільки людей його використовує. DNP активно вживають люди, що серйозно займаються фітнесом, бодібілдінгом і бажають спалити жирові відкладення швидше.

Сполука не дає енергії накопичуватися у вигляді жиру. Вона просто вивільняється з теплом, розповідає доктор Саймон Томас. Через підвищення температури тіла можливі пошкодження клітин м'язів, нирок і мозку. Серед побічних ефектів блювання, втрата кольору шкіри, висип, утруднення дихання, болі в області живота, головний біль, хвилювання. Все це може вилитися в сплутаність свідомості, епілептичні напади, ниркову недостатність і недостатність кісткового мозку. Але в цілому наслідки прийому непередбачувані.

Що стосується офіційної статистики, то, наприклад, в Британії 2002-2013 роках було зафіксовано 39 звернень у зв'язку з DNP. 22 з них - в 2013 році. Отже, засіб набирає популярність. У п'яти випадках отруєння було сильним (люди померли), у 12 - помірним і в 10 - незначним. Чим вища доза, тим більше підскакував ризик токсичності. При цьому безпечної дози немає в принципі, кажуть медики.