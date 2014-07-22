Взаємна любов - запорука здоров'я та щастя

Радість від взаємної любові не проходить з роками, на відміну від пристрасті, вважають психологи. Справжнє почуття з роками тільки міцнішає.

Любовна пристрасть не може бути частиною тривалих взаємин, на відміну від романтичних почуттів, стверджують американські психологи. Експерти спростовують поширену думку, що закохані, які давно перебувають разом, поступово переходять від пристрасної романтики до спокійної прихильності і партнерству: відповідно до їх висновків, справжня любов не зникає з плином часу і тільки зміцнює відносини, пише ladyportal.info.

У довгострокових зв'язках не може бути місця імпульсивності, як на ранніх стадіях закоханості, але чоловік і жінка все ще здатні відчувати романтичний і сексуальний інтерес і бажання до людини, якого вони знають протягом багатьох років, говорить автор дослідження Бьянка Ацеведо з Університету Стоуні Брук в Нью-Йорку. За її словами, романтична тривала любов досяжна і володіє позитивними наслідками для психоемоційного стану партнерів.

Аналіз включав результати 25 раніше проведених досліджень на дану тему, в яких брали участь одружені і неодружені пари, які перебували разом від 4 до 10 і більше років. Виявилося, що пристрасть, часто базується тільки на сексуальному потязі, не може бути основою тривалих відносин. Водночас романтичні почуття доставляють радість закоханим незалежно від віку, були стосунки тривалими або короткостроковими, перебувала пара в шлюбі чи ні.

Навіть якщо первинна ейфорія від любові з роками зникає, відчуття щастя від взаємності не проходить. Фахівці Каліфорнійського університету, також вивчали психологічні аспекти любовних взаємин, відзначають, що при взаємному міцному почутті з роками зникає невизначеність у відносинах і людина починає розглядати свою другу половинку як незамінну частину особистого життя.