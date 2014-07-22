Кращий сік для сніданку

Багато хто за сніданком випиває чашку кави або чаю. Але це неправильний вибір. Співробітники Університету Буффало зробили висновок: ідеальний варіант - апельсиновий сік. Саме з нього варто починати свій день, передає healthinfo.ua з посиланням на Global Science.

Вчені протестували вплив соку на прикладі 30 добровольців 20-40 років. Раціон всіх учасників був однаковим (в щоденне меню входили сендвіч з шинкою, омлет і картопля). Але учасників розділили по групах залежно від того, який напій вони вибирали.

Перша група випивала підсолоджену воду, друга - звичайну воду, третя - свіжовичавлений сік апельсина. Після їжі кожні 1,3 і 5 годин добровольці здавали кров на аналіз.

Аналізувалася концентрація цукру в крові і рівень речовин, пов'язаних з роботою імунітету. Виявилося, саме у групи, яка пила сік, було найменше цукру і найбільше корисних сполук у крові. Правда, вчені застерігають: апельсиновий сік може нашкодити зубній емалі. Тому рекомендується його пити через соломинку.