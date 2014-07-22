Хочете довше жити і бути здоровими - бігайте

Кардіологи стверджують, що регулярний біг подовжує тривалість життя чоловіків на 6 років, а жінок - на 5. Для значного зміцнення здоров'я не обов'язково пробігати десятки кілометрів. Достатньо, вважають медики, всього години неквапливого бігу на тиждень. До такого висновку прийшли лікарі з Копенгагена, які стежили за тривалістю життя близько двох тисяч данських бігунів, пише medobzor.net.

Цікаво, що для збільшення тривалості життя повільний біг важливіший швидкого. Чоловіки, що бігають на тиждень від години до 2,5 годин з малою або середньою швидкістю, живуть в середньому на 6,2 роки довше, ніж ті, хто бігом і спортом не займається. Для жінок благотворний вплив бігу дещо слабший - 5,6 років.

«Ми можемо впевнено стверджувати, що регулярний біг підтюпцем збільшує тривалість життя»,- заявив на Міжнародній конференції кардіологів в Дубліні Петер Шнор, керівник дослідження.