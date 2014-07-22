У лікарні в російському місті Гукове залишаються 15 українських військових, двоє померли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На жаль, з 17 українських військових, які залишались на території РФ, двоє померли: один вчора помер, один помер наступного дня після того, як їх передислокували в лікарню», - сказав він.

«15 хлопців залишаються на території РФ в населеному пункті Гукове, в лікарні», - додав Лисекно.

«Ми б їх вже сьогодні повернули, але РФ поки не дозволяє це зробити», - зазначив речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Лисенко поінформував, що внаслідок інтенсивних обстрілів кордону 17 українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, були переправлені для надання медичної допомоги на територію РФ, один боєць Національної гвардії загинув.

Сьогодні, 22 липня, директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій заявив, що в Росії перебуває 22 поранених українських військових.

“Завтра планується відліт літака до Ростова-на-Дону з тим, щоб забрати до України поранених легкої і середньої тяжкості. Четверо з українських поранених перебувають у вкрай тяжкому стані. Біля них є наш лікар, який спостерігає за станом наших військових, які перебувають в реанімації. На жаль, двоє українських військових померли”, - сказав Андронатій.