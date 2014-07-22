Соцмережі сприяють розвитку нарцисизму у людей

Нарцисизм - побічний ефект одержимості соціальними мережами на зразок Facebook. Тут зроблено все, щоб людина постійно займалася самомилуванням (додавання своїх фото, оновлення статусу). Наприклад, фотографії профілю дозволяють привернути до своєї персони максимум уваги, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Як показало дослідження Трейсі Еллоувей з Університету Північної Флориди, поведінка людини онлайн точно показувала її особистий рівень нарцисизму. Примітно: оцінка фотографій профілю була єдиною характеристикою, що пророкує нарцисизм у чоловіків. Для жінок працювали і оцінки фотографій, і частота оновлень статусів.

В рамках дослідження взяли участь понад 400 добровольців 18-50 років. В середньому люди користувалися соцмережею по 2 години в день. У них було приблизно 500 осіб у списку друзів. Хоча нарцисизм виявився властивим представникам обох статей, тільки жінки частіше оцінювали свої фото як "фізично привабливі", "гламурні" і "круті". Також жінки частіше змінювали фотографію профілю (оновлення відбувалося раз в два місяці; чоловіки це робили раз в три місяці).