Сон в прохолодній кімнаті допомагає схудненню

Ідея про те, що під час сну можна худнути, може здатися надто хорошою для тих, хто худне.

Утім, вчені з американського національного інституту здоров'я, все таки дійшли висновку, що якщо спати у холодному приміщенні, то холод допоможе втрачати зайві грами, прискорюючи метаболізм.

Дослідження свідчить, що люди які сплять голими і під тонкою ковдрою, худнуть швидше, пише life.pravda.com.ua з посиланням на The Daily Mail.

В експерименті взяли участь чоловіки, яких попросили спати в кімнаті із контрольованою температурою, щоб подивитися як температура впливає на їхнє тіло. Чоловіків годували ідентичними стравами з однаковою кількістю калорій. Вони також отримали ідентичні постільні набори та нічний одяг.

Потім чоловіки провели кілька місяців, засинаючи в різних кімнатах. Один місяць вони спали при температурі 18 градусів, наступні два - 23 градуси тепла, останній - 27 тепла.

Вчені помітили, що протягом того місяця, коли учасники експерименту спали при найнижчій температурі, їхні тіла змінилися, щоб дати можливість схуднути.

Експерти кажуть, що кількість "бурого жиру", який виробляє тепло спалюючи калорії, подвоївся протягом тижнів у холодній температурі та ефективно прискорював чоловічий метаболізм.

Коли ж люди спали при високих температурах, ефект був зворотній.