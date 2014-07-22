Солодощі та ПМС - небезпечне поєднання

Відомо: під час ПМС багатьох жінок тягне на калорійні і жирні продукти. Між тим, дослідження показало, що це прискорює процес старіння, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Гормональні зміни в циклі негативно впливають на настрій. І жінки починають заїдати цей стан.

За словами доктора Деніеля Систера, цукор призводить до старіння шкіри. Мова йде про молекули кінцевих продуктів глюкирування. При надлишку цукру молекули глюкози приєднуються до білків в колагені. Так і утворюються кінцеві продукти. Виходять клейкі коричневі сполуки, які роблять еластичні волокна шкіри жорсткими.

В результаті з'являються зморшки, плями. А негнучкі тканини більше схильні до пошкоджень та передчасного старіння. Особливо страждають колаген і еластин. Починається цей процес приблизно в 35 років і швидко набирає обертів. Отже, чим більше людина споживає цукрів, тим більше пошкоджень. До того ж, солодощі можуть лише погіршити симптоми ПМС. Тяга до подібних продуктів і посилений апетит викликані підвищеним естрогеном і порушенням балансу інсуліну. Потурання своїм бажанням виведе людину на замкнуте коло.

ПМС діагностують приблизно у трьох чвертей жінок. І до 40% скаржаться на те, що синдром знижує якість їхнього життя. В цей момент може відбуватися набір ваги. Як показало дослідження, навіть нормальні жінки через ПМС збільшували споживання калорій більше як на 1100 калорій в день. І ці калорії надходили переважно з вуглеводів. Впоратися з тягою до їжі дозволить магній і залізо. Ними багаті какао-боби, брокколі, кунжут. Залізо, наприклад, задіяне у виробленні серотоніну, який регулює настрій.