Чим небезпечне харчування з високим вмістом жирів

Вчені протягом півроку спостерігали за мишами, щоденний раціон яких містив велику кількість жирів, і навчали їх розпізнавати запахи. У підсумку ці миші повільніше розрізняли запахи і повільніше адаптувалися до нових ароматів, ніж гризуни з контрольної групи, яка харчувалася нормально.

Більш того, миші, які сиділи на "жирній" дієті, навіть після повернення до нормальної маси тіла та нормалізації хімічного складу крові все ще демонстрували зниження здатності до нюху. Виявилося, що у них збереглося лише 50% нейронів, що кодують сигнали про запахи.

Вчені дійшли висновку, що дотримання дієти з високим вмістом жирів призводить до значних структурних і функціональних змін в нюховій системі. У ході подальших досліджень неврологи планують перевірити, чи уповільнять подібні порушення регулярне виконання вправ, а також визначать наслідки високовуглеводної дієти.

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