Червоний Хрест визнав збройний конфлікт в Україні війною

Доповідь Червоного хреста є секретною, повідомляє Reuters.

"Очевидно, що це міжнародний конфлікт, і тому це, швидше за все військовий злочин", сказав дипломат однією із західних держав у Женеві.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є хранителем Женевських конвенцій, що встановлюють низку правила ведення війни.

ООН спирається на думку Червоного Хреста щодо того, коли насильство перетворюється на війну.

"В системі ООН саме МКЧХ робить таке визначення. Вони є хранителями воріт міжнародного гуманітарного права", - сказало джерело ООН.

Як пише Reuters, МКЧХ не зробив жодної публічної заяви з цього приводу, аби не образити ні Україну, ні Росію, називаючи конфлікт громадянською війною чи то актом зовнішньої агресії.

Однак Червоний Хрест зробив це у приватному порядку і поінформував учасників конфлікту, повідомили джерела Reuters.

Визначення "війна" - або міжнародна, або громадянської - міняє гру на законних підставах, тому що з'являються дві воюючі сторони. Вони є відповідальними за військові злочини.

Підозрювані також можуть бути заарештовані за кордоном, так як деякі країни застосовують "універсальну юрисдикцію" до військових злочинів.

Українська правда