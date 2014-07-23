Вітаміни не рятують від недоумства - вчені

Вчені з Оксфордського університету зібрали дані клінічних випробувань за участю 22 000 осіб, щоб дати остаточну відповідь на дебати навколо потенційної користі вітамінів.

У пацієнтів з хворобою Альцгеймера в крові був виявлений високий рівень сполуки гомоцистеїн. Люди з більш високим рівнем гомоцистеїну, як було показано, схильні до підвищеного ризику розвитку хвороби Альцгеймера. В той же час прийом фолієвої кислоти і вітаміну B 12 знижує рівень гомоцистеїну в організмі.

Це і стало передумовою для розробки стратегії профілактики на основі «гомоцистеїнової гіпотези»: вважалося, що прийом відповідних вітамінів може знизити ризик хвороби Альцгеймера.

Новий аналіз клінічних випробувань було проведено міжнародною групою дослідників в Оксфордському університеті. Дослідники аналізували дані з 11 рандомізованих клінічних випробувань за участю 22 000 осіб, у яких порівнювався ефект вітамінів на когнітивні функції у літніх людей, порівняно з плацебо.

Учасники, які отримують вітаміни, дійсно продемонстрували зниження рівня гомоцистеїну в крові приблизно на чверть. Тим не менш, це не виявило жодного позитивного впливу на рівень їх розумових здібностей.

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