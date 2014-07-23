Сьогодні до України з РФ повернуться 18 поранених військових

МЗС і Міністерство оборони Росії вирішують питання про посадку у Ростові-на-Доні військово-транспортного літака України Ан-26 для транспортування поранених українських військовослужбовців на батьківщину - всього планується перевезти 18 осіб, повідомив РІА «Новости» представник уряду Ростовської області.

«Зараз представники МЗС і Міноборони вирішують питання про відкриття коридору для посадки у Ростові військово-транспортного літака України Ан-26», - сказав співбесідник агентства.

За його уточненими даними, літак має забрати 18 поранених військовослужбовців України, а також одного загиблого. Раніше повідомлялося про 16 поранених. Крім того, через пункт пропуску «Весело-Вознесенка» Україні вже було передано двох поранених і одного загиблого військовослужбовців.

«У лікарнях Ростовської області залишаться ще четверо нетранспортабельних військових у тяжкому стані», - сказав представник уряду області.

Передбачається, що у разі відкриття коридору літак сяде у Ростові-на-Доні близько 15.30 мск.

Агентство нагадує, що минулої середи, 16 липня, до Куйбишевської районної лікарні у вкрай тяжкому стані було госпіталізовано двох українських прикордонників, один з них пізніше помер, другого перевели до лікарні швидкої медичної допомоги №2 у Ростові-на-Дону. До Гуковської лікарні Ростовської області минулого тижня госпіталізовано 20 українських військовослужбовців, четверо з них перебували у тяжкому стані. Один з них помер.

Напередодні представник Мінохоронздоров'я Ростовської області повідомив РІА «Новости», що десятьох українських військовослужбовців з Гуковської лікарні переведено до лікарні міста Зверево, і вирішується питання про їх виписку.