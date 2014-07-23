Нестача сну виснажує мозок - дослідження

Такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету спільно з колегами з Університету штату Мічиган. Стаття з результатами дослідження опублікована в журналі Psychological Science.

Під час дослідження випробовувані не спали протягом 24 годин або спали менше 5 годин. В результаті вони гірше, пам'ятали деталі певних подій, наприклад змодельованого «пограбування».

«Нам вдалося з'ясувати, що порушення пам'яті загострюються через брак сну, - повідомила одна з авторів дослідження лікар Кімберлі Фенн. - Люди, які погано сплять кілька ночей поспіль, в перспективі можуть бути більш схильними до порушень пам'яті».

Як відзначають дослідники, сон тривалістю менше 7-8 годин вже став для людей свого роду "епідемією". На думку вчених, недосипання пов'язане з такими захворюваннями, як гіпертонія, діабет і хвороба Альцгеймера. До того ж, через нестачу сну нерідко трапляються надзвичайні події на транспорті, техногенні катастрофи.

Вчені заявили, що їхнє відкриття важливе для кримінальних розслідувань: свідки, які погано виспалися через стрес можуть допустити помилку при впізнанні злочинця. Дослідження є корисним і для повсякденного життя. Якщо ваш партнер не пам'ятає якісь події чи пам'ятає щось зовсім інше, сердитися не треба: у цьому винне недосипання.

med2.ru