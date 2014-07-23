Що може "розповісти" волосся про здоров'я

Проблеми з волоссям не варто ігнорувати. Це може бути першим сигналом того, що в організмі щось відбувається не так, пише segodnya.ua з посиланням на The Times of India.

Так, наприклад, сухе і ламке волосся може бути ознакою дефіциту білків, вітаміну А, цинку, незамінних жирних кислот. Також це може вказувати на проблеми з щитовидкою.

Жирне волосся може означати нестачу в організмі цинку, фолієвої кислоти і вітаміну В6.

Жорстке волосся говорять про дефіцит білка і вітаміну А, а також про можливий гіпотиреоз.

Посічені кінчики, можливо, є ознакою анемії, нестачі заліза, вітаміну В6, магнію або цинку.

А ось рання сивина може свідчити про пережитий стрес, проблеми з гормонами, нестачу вітамінів групи В, міді або фолієвої кислоти.

У свою чергу, лупа, себорея і псоріаз можливі через грибкову інфекцію, стрес або нестачу вітамінів групи В, цинку і незамінних жирних кислот.