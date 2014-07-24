Гамбургер містить лише 2% м'яса

Для приготування гамбургерів в США щогодини вбивають понад 4000 корів. Американці з'їдають близько 5 мільярдів гамбургерів на рік. Такі масштаби позначаються на якості бургерів, повідомляє meddaily.ru з посиланням на World Observer Online.

Гіпотезою дослідження було те, що гамбургери складалися в основному з м'яса. За допомогою гістологічних методів були протестовані гамбургери 8 популярних мереж швидкого харчування. Оцінювалося кількість води в бургерах, а потім під мікроскопом аналізувалися типи тканин, з яких вони складалися. Додатково був проведений тест на наявність в гамбургерах мозкової тканини.

У середньому, гамбургери на 50% складалися з води. Вміст м'яса в гамбургерах варіювався від 2,1 до 14,8%. Крім самого м'яса (скелетної м'язової тканини), в бургерах виявили сполучну тканину, кровоносні судини, периферичні нерви, жирову тканину, рослинний матеріал, хрящі та кістки. Мозкової тканини в жодному з 8 зразків не знайшли.

Деякі з гамбургерів були заражені внутрішньоклітинними паразитами, саркоцистами. Саркоцистоз виникає у тварини при вживанні корму, на який потрапили інфіковані фекалії. Саркоцистоз передається людині. Щоб уникнути небажаних наслідків для організму, краще не вживати недостатньо просмажене м'ясо. Любителям стейків з кров'ю рекомендується їсти м'ясо з органічних ферм, де харчуються корови на трав'яних пасовищах.