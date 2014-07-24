Червоний Хрест готовий сприяти у репатріації тіл жертв збитого літака "Малайзійських авіаліній"

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) готовий сприяти переміщенням і діяльності фахівців, які зайняті у процесі пошуку та репатріації тіл жертв збитого літака "Малайзійських авіаліній".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МКЧХ, за словами директора Головного управління МКЧХ з оперативної діяльності Домініка Штільхарта, який прибув в Україну для обговорення із зацікавленими сторонами ситуації з літаком, норми міжнародного гуманітарного права передбачають вживати всіх можливих заходів з пошуку загиблих, запобігання розкрадання їхніх особистих речей та передачі родичам останків для поховання.

Після трагедії, що сталася 17 липня в Донецькій області, МКЧХ запропонував як уряду України, так і представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» свої послуги щодо роботи з тілами загиблих. «МКЧХ готовий сприяти переміщенням і діяльності фахівців доти, поки не буде завершена їхня робота і не будуть зібрані і впізнані тіла всіх жертв», - заявив Штільхарт.

Сторони повинні забезпечити дотримання максимально високих стандартів при здійсненні пошуку тіл загиблих, роботі з ними та їхньому впізнанні, а також інформувати родичів загиблих щодо цих дій у ході всього процесу.

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста висловлюють стурбованість наслідками конфлікту на сході України для цивільних осіб. "Через бойові дії на сході України, як і раніше, страждають цивільні особи, і ми закликаємо всі сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права, також відомого як право збройних конфліктів. Ці норми та принципи стосуються всіх сторін у неміжнародному збройному конфлікті на території України і обмежує засоби та методи війни, які сторони можуть застосовувати", - сказав Штільхарт.

МКЧХ нагадує про те, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, нападам можуть піддаватися тільки військові цілі, але не цивільні особи і не цивільні об’єкти, такі як житлові будинки, школи, медичні установи і транспорт, місця, що служать притулком, або місця відправлення культу. Норми міжнародного гуманітарного права також передбачають поважати і захищати цивільне населення та осіб, які не беруть участі в бойових діях або припинили участь у них, таких як хворі, поранені, особи, що тримаються під вартою. Вони мають право на повагу до їхньої гідності за будь-яких обставин.