Прийом статинів підвищує ризик цукрового діабету 2 типу

Про можливий зв'язок повідомлялося і раніше. Однак, позитивний вплив статинів на серцево-судинну захворюваність переважає негативні ефекти.

За оцінкою авторів, для того, щоб унаслідок прийому статинів розвинувся один випадок діабету на рік, 280 людям необхідно безперервно приймати ці препарати. При цьому постійний прийом статинів запобігає 1 випадку важких серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань в рік у 40 пацієнтів. Таким чином, користь від постійного застосування статинів у пацієнтів з ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень переважує можливий несприятливий вплив на розвиток цукрового діабету.

За результатами фармакоекономічного аналізу, опублікованого в 2012 році, тільки 6% хворих з гіперхолестеринемією продовжують прийом статинів більше трьох років.

remedium.ru