У китайському місті Юйминь ввели карантин через бубонну чуму

Згідно з даними агентства, під наглядом медиків у рамках карантину знаходиться 151 людина, оточений центр місто і три квартали в населеному пункті Чиджин, розташованому в годині їзди від Юйминя. Остання згадка про бубонну чуму в цьому місті датована 1977 роком.

Експерти вважають, що померлий заразився цією страшною хворобою при контакті з мертвим бабаком, яким він нагодував свою собаку. Наголошується, що ці тварини проживають у гірській місцевості.

Нагадаємо, що бубонна чума, відома також під назвою "чорна смерть" - одна з найдавніших хвороб, відомих людям. Її носіями є блохи, які живуть в шерсті гризунів, які, в свою чергу заражають нею людей за допомогою укусів.

У середні століття від цієї хвороби вимерли 25 мільйонів європейців, але сьогодні бубонна чума лікується антибіотиками - стрептоміцином і тетрацикліном. Більш небезпечним захворюванням вважається легенева чума, що часто призводить до смерті: деякий час тому влада Мадагаскару повідомила про те, що 60 жителів острова померли від цієї хвороби.

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