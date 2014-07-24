Український літак з пораненими військовими відбув з Ростова-на-Дону

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прикордонуправління ФСБ Росії в Ростовській області Василя Малаєва.

Минулого тижня до лікарень Ростовської області потрапили 24 українських військових, двоє з них померли. В середу лікарі виписали 18 поранених, які перебувають у задовільному стані. У ніч на четвер їх, а також одного із загиблих, було доставлено в аеропорт Ростова-на-Дону. Близько 2.00 четверга за ними прибув український борт.

«На даний час літак з пораненими вилетів в Ростова-на-Доні до Одеси», - сказав співрозмовник агентства.

Ще одного загиблого раніше було передано українській стороні. У лікарнях Ростовської області залишаються ще четверо поранених військових, які перебувають у важкому стані. Передбачається, що їх можуть транспортувати до України в п'ятницю.