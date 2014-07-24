Чим небезпечне неправильне харчування жінки під час вагітності

Стало відомо, чим небезпечне неправильне харчування під час вагітності. Дослідники з Кембриджського університету встановили, що нездорове харчування під час вагітності робить негативний вплив на здоров'я не тільки майбутніх дітей, але і онуків. Існує так звана "харчова пам'ять", яка передається з покоління в покоління, пише directpress.ru.

Якщо жінка недоотримує якісь поживні речовини під час вагітності, то це може зашкодити здоров'ю не тільки її майбутніх дітей, але і онуків. Англійські вчені вважають, що неправильне харчування під час вагітності збільшує ризик діабету і ожиріння відразу у кількох майбутніх поколінь. Дослідники продемонстрували наявність так званої "харчової пам'яті", яка передається між поколіннями.

Неправильне харчування під час вагітності здатне викликати зміни в генах дитини. Ці "епігенетичні" фактори передаються в наступне покоління, тому онуки стикаються з тими ж проблемами, що їх мами або бабусі. В цілому, англійські дослідники встановили, що подібним чином дієта вагітних вражає три покоління. Спостереження проводилися за мишами.

Кілька років тому американські дослідники довели, що нездорове харчування під час вагітності підвищує ризик розвитку раку грудей у дочок і внучок.