Органічні сонцезахисні засоби не захищають від УФ-променів

У Мережі набирають популярність органічні сонцезахисні засоби, що не містять токсичних компонентів. Зокрема, деякі люди радять наносити на шкіру кокосове масло і бджолиний віск. Але медики скептично дивляться на дані продукти. Ситуацію ускладнюють дослідження, які стверджують, ніби морквяна олія і олія кісточок малини містять природний фактор захисту SPF 50.

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, ці заяви не мають під собою ніяких підстав. Сонцезахисні засоби, зроблені вдома або маленькими компаніями, які не пройшли тестування. Тобто, немає точних даних про рівень SPF.

А, як відомо, сонячні опіки небезпечні та можуть викликати рак шкіри. Навіть якщо в натуральних продуктах присутні інгредієнти, що захищають від сонця, немає гарантії, що вони будуть стабільні на шкірі або в пляшці. Також виникають питання до їх концентрації. Якщо людина не хоче використовувати хімічні сонцезахисні агенти, просто може не виходити під прямі промені сонця (з 11 ранку до 3 годин дня).