Темний шоколад, багатий антиоксидантами, захищає шкіру від сонця

Багатьох хвилює питання, як вживання шоколаду позначається на стані шкіри. Деякі вважають, що він викликає вугровий висип, інші вважають, що це помилка, і темний шоколад з високим вмістом какао благотворно впливає на колір обличчя. Шматочок шоколаду, швидше за все, ніяк не позначиться на стані шкіри, але його активне споживання також не завдасть їй ніякої користі, повідомляє Сьогодні.

"Наша шкіра реагує на те, що ми їмо. Шоколад містить багато жирів і кофеїну. У людей з комбінованою і жирною шкірою, схильної до запалень, його вживання може викликати проблеми", - говорить експерт Ноелла Габріел. Вона рекомендує любителям солодкого вибирати темний шоколад з низьким вмістом жиру і великою кількістю антиоксидантів. Дерматолог Стефані Вільямс зазначає: "Темний шоколад, і правда, корисніший молочного, але в шоколаді, який можна придбати в магазинах, не так вже й багато антиоксидантів".

Кілька років тому Стефані Вільямс і її колегами було проведено дослідження. Темний шоколад з 70% вмістом какао з магазинів порівнювали зі спеціально виготовленим 70% темним шоколадом, багатим антиоксидантами. Багатий антиоксидантами темний шоколад захищав шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. Звичайний темний шоколад не володів таким ефектом.