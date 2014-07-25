Вчені зрозуміли, чому людям подобається шкідлива їжа

Нещодавно проведені дослідження показали, що основна причина виникнення харчової залежності - прості вуглеводи. Продукти з високим глікемічним індексом впливають на ділянки мозку, що відповідають за звикання. Це побічно підтверджує теорію про існування харчової залежності, пише Сьогодні.

Як встановили вчені з Бостонської дитячої лікарні штату Массачусетс, їжа з високим вмістом рафінованих вуглеводів викликає різке підвищення рівня глюкози в крові, а потім різке його падіння, стаючи причиною невмотивованого почуття голоду. Цей процес відбувається в організмі протягом чотирьох годин після споживання їжі з високим глікемічним індексом (білого хліба, цукру, меду, картоплі тощо) - проміжку, який формує харчову поведінку під час наступної трапези.

«Ми наочно продемонстрували, що рафіновані вуглеводи незалежно від енергетичної цінності та смакових характеристик їжі викликають симптоми залежності у людей, що належать до групи ризику - страждають ожирінням або просто повних», - заявив керівник дослідження доктор медицини Девід Людвіг, директор Центру попередження ожиріння New Balance.

Результати дослідження показали, що продукти з високим вмістом простих вуглеводів, такі як білий хліб, картопля й цукор, особливим чином впливають на мозкову активність, викликаючи звикання.