Відсутність страхів робить жінок молодшими

На думку вчених, причиною такого передчасного старіння організму є психологічний стрес, що скорочує тіломіри і тим самим старить клітини, пише comments.ua з посиланням на «ScienceMagic.ru».

Існує безліч різних фобій. Щоб перевірити, як вони впливають на здоров'я людей, фахівці з Лікарні Бригами при Гарварді взяли аналізи крові у 5 тис. жінок у віці від 42 до 69 років. Отримані результати вони порівняли з даними психологічного тестування. І з'ясували, що жінки, які мають якісь фобії, на молекулярному рівні на шість років старші свого віку.

На думку вчених, сполучною ланкою між наявністю фобій та прискореним старінням є тіломіри, які захищають генетичні дані від пошкоджень в процесі поділу клітини. Протягом життя тіломіри коротшають, через що зростає ризик пошкодження деяких генів. Запалення або окислювальний стрес прискорюють скорочення цих фрагментів хромосом. Вчені вважають, що психологічний стрес також може викликати окислювальні і запальні пошкодження тіломір. Однак дослідники підкреслюють, що поки не отримано жодних прямих доказів взаємозв'язку довжини тіломір і стресу.