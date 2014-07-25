Підтверджена ефективність екстреної контрацепції у повних жінок

Експерти зробили висновок, що препарати, що містять левоноргестрел або уліпристал, можуть застосовуватися для запобігання небажаної вагітності жінками незалежно від їхньої маси тіла, так як передбачувана користь перевищує імовірні ризики.

Рішення про запуск програми було прийнято після публікації даних про те, що ефективність левоноргестрелу знижується, якщо вага жінки перевищує 75 кг, а при масі тіла більше 80 кг препарат не допомагає уникнути небажаної вагітності.

Експерти EMA вивчили всю доступну інформацію про препарати та зазначили, що даних про зв'язок високого ІМТ зі зниженням ефективності препаратів з левонорстрелем, недостатньо і вони не володіють достатньою доказовою базою. Хоча деякі клінічні дослідження свідчать про зниження ефективності засобів екстреної контрацепції у жінок з надмірною вагою, в результатах інших досліджень така тенденція не простежувалася.

Екстрені контрацептиви пригнічують овуляцію і перешкоджають імплантації заплідненої яйцеклітини. Препарати з левоноргестрелом необхідно прийняти не пізніше 72 годин після незахищеного статевого акту, тоді як уліпристал ацетат може бути використаний протягом 120 годин.

remedium.ru