Вчені знайшли метод, що допомагає пацієнтам в депресії кинути курити

Згідно з офіційними даними, курці в депресії протягом дня курять вдвічі частіше, ніж ті, хто не має проблем з настроєм. А той, хто кидає курити у важкий життєвий період, може мати набагато більше проблем з психічним здоров'ям, ніж він припускає.

Дослідники помітили, що серед жителів Північної Америки майже 20% дорослого населення регулярно палить, і ця цифра продовжує неухильно знижуватися. Однак серед осіб, які страждають на депресію, частка курців становить 40%. Така статистика спонукала вчених досліджувати причини цього феномену.

Результати дослідження, яке проводилося протягом 18 місяців, показали, що тим, хто страждає на психічне захворювання, складніше кинути палити незалежно від того, наскільки сильно вони цього хочуть. Занепокоєння, тяга до сигарет і нестача сну - характерні симптоми, що супроводжують ломку курців - вже через кілька годин підштовхують їх до чергової сигарети. Особи, які не страждають на клінічну депресію, краще пристосовані до відмови від згубної звички.

Вченим вдалося виявити спосіб, який хоча і не знижує симптоми депресії, але зменшує тягу до сигарет у депресивних хворих. Виявилося, що для таких пацієнтів корисні фізичні вправи, зокрема, піші прогулянки.

Результати роботи дозволили дійти висновку, що фізична активність виступає одним із важливих факторів зниження тяги до куріння.

Дослідники відзначають, що багато фахівців, як і раніше скептично ставляться до ідеї фізичної активності і воліють користуватися фармакологічними методами допомоги. Однак вчені сподіваються, що проведення більш масштабних досліджень дозволить точно з'ясувати, які саме вправи виявляться найбільш ефективними в терапії залежно від тютюну.

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