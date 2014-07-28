Симптоми немеланомного раку шкіри

На їхню думку, оцінка наявності та вираженості цих проявів може допомогти лікарям-спеціалістам при діагностиці.

До немеланомних видів раку шкіри відносять базальноклітинний (базаліома) і плоскоклітинний рак, що розвивається з клітин відповідно базального і плоского епітелію. Ці різновиди раку зустрічаються рідше меланоми, пов'язаної з пігментними клітинами меланоцитами. Тим не менше, щорічно в США реєструється близько двох мільйонів випадків немеланомних злоякісних новоутворень шкіри.

Група дослідників під керівництвом голови відділення дерматології Школи медицини Університету Темпл (США) Джил Йосипович (Gil Yosipovitch) попросила 268 пацієнтів з різними видами раку шкіри ранжувати рівень інтенсивності свербежу і болю, пов'язаних з ураженням шкірного покриву за шкалою від 0 (відчуття відсутні) до 10 (надзвичайно сильні відчуття).

В результаті було встановлено, що в середньому 36,9 відсотка шкірних уражень при всіх видах раку шкіри супроводжуються свербежем, а 28,2 відсотка - болем. Однак ці симптоми значною мірою асоційовані з немеланомними видами раку, ніж з меланомою. Так, що стосується свербежу, то він найчастіше зустрічається при плоскоклітинному раку (46,6 відсотка), за ним йдуть базаліома (31,9 відсотка) і меланома (14,8 відсотка). Біль найчастіше пов'язана з плоскоклітинним раком (42,5 відсотка), і меншою мірою з базаліомою (19,9 відсотка) і меланому (3,7 відсотка). Як виявилося, біль і свербіж, як правило, "йдуть рука об руку" - 45,6 відсотка шкірних уражень, що супроводжуються сверблячкою, відчуваються як хворобливі, а 60 відсотків поразок з вираженими больовими відчуттями ще і сверблять. Інтенсивність болю безпосередньо пов'язана з глибиною уражень, а свербіж - з їх діаметром.

"У пацієнтів іноді спостерігаються численні виглядають підозріло шкірні ураження, але якщо вони до того ж супроводжуються свербежем або болем, з великою часткою ймовірності мова йде про немеланомном раку шкіри", - зазначила Йосипович. Вона висловила сподівання, що отримані в ході дослідження дані спонукають дерматологів включити шкалу інтенсивності болю та свербежу в свою клінічну практику при обстеженні пацієнтів з підозрою на рак шкіри.

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