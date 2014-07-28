Смертельна лихоманка дісталася мегаполісу, де проживає 21 млн осіб

Через те, що мандрівник прилетів з Ліберії міжнародним рейсом, виникли побоювання з приводу того, що інші його пасажири могли заразитися за межами Африки. Майже 50 пасажирів рейсу перебувають під наглядом. Влада Того - країни, де хворий зупинявся по дорозі - була приведена в стан підвищеної готовності.

Про це повідомляє, агентство Associated Press, за даними якого лихоманка була діагностована у пасажира, який прибув в Нігерії в минулу суботу.

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За даними медиків, перші симптоми лихоманки Ебола нагадують інші захворювання, зокрема малярію і черевний тиф, а саме захворювання дуже заразне і призводить до летального результату в 70% випадків. Інкубаційний період становить від двох до двадцяти одного дня, через що лихоманку важко діагностувати на місці. Крім цього, медики відзначають, що вірус Ебола передається шляхом дотику тілесних рідин пацієнтів навіть після їх смерті.

Захворювання вже забрало життя 672 людей в західній Африці, і медики докладають усіх зусиль, щоб не допустити його поширення в густонасленому Лагосі.

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У міжнародних аеропортах Нігерії всі пасажири, що прибувають з-за кордону, проходять огляд щодо симптомів лихоманки. Крім цього, представники органів охорони здоров'я працюють також в портах і на кордоні.

AP повідомляє про те, що у вівторок в Нігерії від лихоманки помер консультант міністерства фінансів Ліберії Патрік Сойєр, який також прибув у Лагос на рейсі з зупинкою в Того.

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