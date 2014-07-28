Високі рівні мелатоніну вимикають механізми росту пухлинних клітин

Такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Cancer Research, вперше вказавши на ключову роль мелатоніну в успіху терапії раку молочної залози тамоксифеном і визначивши нічне освітлення як значний фактор ризику в цьому процесі.

Мелатонін, основний гормон гіпофіза, є регулятором добових ритмів в організмі. Синтез і секреція мелатоніну залежать від рівня освітленості - при яскравому світлі вироблення гормону знижується, а в темний час доби, навпаки, підвищується. Максимальна концентрація мелатоніну в крові спостерігається між північчю і п'ятьма годинами ранку. Попередні дослідження показали, що у мелатоніну, крім інших, є протипухлинний ефект - він знижує здатність ракових клітин до розмноження.

Тамоксифен - антагоніст жіночого статевого гормону естрогену. Дія препарату базується на здатності з'єднуватися з гормональними рецепторами на поверхні пухлинних клітин і блокувати їх з'єднання з натуральним естрогеном, пригнічуючи тим самим стимулюючий ефект гормона на пухлину.

Як вважають автори, високі рівні мелатоніну в темний час доби вимикають ключові механізми росту пухлинних клітин, що робить їх уразливими перед тамоксифеном. Однак збільшення освітленості, що веде до придушення секреції гормону, блокує цей ефект і сприяє виробленню стійкості.

Недотримання світлового режиму в нічний час є ключовим чинником ризику розвитку резистентності до тамоксифеном, роблять висновок автори. При цьому вони вказують на значення цього відкриття для пацієнток з раком молочної залози, які отримують терапію цим препаратом і регулярно перебувають вночі під впливом штучного освітлення через проблеми зі сном, позаурочну роботу, світла від монітора комп'ютера або на екрані телевізора. У зв'язку з цим дослідники припускають, що в стандартний протокол лікування раку молочної залози необхідно включати, крім тамоксифену, й мелатонін.

med2.ru