М'ясо може містити особливо токсичний лікарський засіб

Рактопамін - препарат, заборонений у тваринництві в ЄС, Росії та Китаї. Але в США його досі використовують на свинофермах, розповідає meddaily.ru з посиланням на Live Science. 60-80% свиней отримують препарат для прискорення їх росту. Зараз американська сторона закликає ЄС дозволити продаж м'яса цих тварин.

Між тим даних про стовідсоткову безпеку ліків для людини немає. Рактопамін - бета-адренергічний агоніст, що належить до класу фенілетиламінів. Спочатку він створювався для лікування астми. У США влада дозволила використовувати його в тваринництві, провівши лише одне маленьке дослідження на людях. Було 6 здорових молодих людей, притому, одна відмовилася закінчувати випробування через прискорене серцебиття. Через кілька років влада змусила додати на упаковку препарату попередження про можливі проблеми, викликані прийомом препарату.

Використання засобу пов'язане майже з чвертю мільйона фактів ускладнень у свиней (більше 50% свиней з них були вбиті або захворіли). Це один з найбільш небезпечних препаратів у ветеринарії. Свині ставали апатичними, не могли стояти, їх била тремтіння, знижувався імунітет і захист перед інфекціями. Незважаючи на це, тваринницька індустрія не збирається відмовлятися від препарату, більш того, наполягаючи на широкій реалізації м'яса тварин.