Напої, які провокують депресію

Фахівці провели багаторічне дослідження, результати якого були опубліковані в цьому році. Група добровольців брала участь в експерименті, починаючи з 1996 року, регулярно звітуючи про свій спосіб життя, дієту та вживані напої. З 2000 року вчені стали реєструвати випадки депресії учасників, пише Сьогодні.

Після підведення підсумків і глобального аналізу даних дослідники зробили висновок - фруктові соки і напої, до складу яких вони входять, з урахуванням підсолоджувачів, ароматизаторів і барвників, підвищують ризик розвитку депресії на 30-38%, порівняно з людьми, які подібні напої не вживали або пили зрідка. Причому, ті учасники, які пили напої в алюмінієвих банок, виявилися схильні до недуги ще більше. Більше схильні до депресії виявилися люди, які вживали дієтичні напої.

Вживання чаю збільшувало ризик депресій у рази, якщо в нього додавали штучні підсолоджувачі, тоді як додавання цукру або меду подібного ефекту не викликало.

Так само дослідження показало, що вживання кави знижує можливість розвитку депресії приблизно на 9%, відносно групи людей, які не вживали кави.